Serena Williams overlever forskrækkelse ved US Open

38-årige Williams var i kampens indledning i store problemer mod Stephens, der vandt grand slam-turneringen for tre år siden.

Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams overlevede en skidt start og er videre til fjerde runde ved US Open.

Med en stærk forhånd lykkedes det den 11 år yngre Stephens at diktere spillet mod rutinerede Serena Williams, der har vundet seks gange i New York - den seneste triumf var dog helt tilbage i 2014.

På grund af corona-relaterede afbud er Williams tredjeseedet ved US Open, og da den topseedede Karolína Plísková allerede er faldet, så er veteranen lige nu favorit til at nå finalen.

Som så ofte før lykkedes det Serena Williams at rejse sig og i overbevisende stil vinde både andet og tredje sæt.

I fjerde runde skal amerikaneren op imod grækeren Maria Sakkari, der tidligere på lørdagen slog Amanda Anisimova fra USA med 6-3, 6-1.

Verdensranglistens nummer et og to, Ashleigh Barty og Simona Halep, deltager ikke ved turneringen i New York.