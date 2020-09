Serena Williams er nærmere rekord efter sejtrækker

Mandag vandt den 38-årige Williams sin ottendedelsfinale i US Open og er dermed bare tre sejre fra sin syvende singletriumf i New York.

Williams, der rangerer som verdens nummer 8, slog ranglistens nummer 22, grækeren Maria Sakkari, med cifrene 6-3, 6-7, 6-3.

Det blev en sejtrækker, men Williams var bedst, da det spidsede til i det afgørende sæt.

Cifrene for første sæt så på papiret overbevisende ud, men det kunne nemt være faldet anderledes ud.

Spillerne holdt begge sikkert serv indtil 2-2, og derefter var det Sakkari, der spillede sig til de første tre breakbolde med 40-0 i Williams' serv.

Amerikaneren afværgede dog dem alle og tog partiet med fem point i træk, og så var det i stedet hende, der brød første gang til stillingen 4-2. Derfra blev der holdt serv, og Williams servede sættet rent hjem afsluttende med et servees.

Det blev en kamp, hvor der kun i ganske få partier var åbninger til at bryde modstanderens serv, og i andet sæt skulle man frem til det 12. parti, før grækeren fremtvang sættes første to breakbolde.

Det var lig med sætbolde, men Williams afværgede dem begge og sendte sættet ud i tiebreak.

Her var Sakkari ovenpå fra start. 4-0 blev til yderligere to sætbolde ved 6-4, men det var først på den femte sætbold, at grækeren tog sættet 7-6 efter 8-6 i tiebreak. Det var ottende gang i lige så mange forsøg, at hun vandt en tiebreak i 2020.

Nu havde Sakkari momentum, og det udnyttede hun til at bringe sig på 2-0 i tredje sæt, men Williams kæmpede sig tilbage til 2-2 og brød afgørende til 5-3.

Herefter servede Williams sejren hjem.

I kvartfinalen venter enten franske Alizé Cornet eller Tsvetana Pironkova, der også mødes mandag aften dansk tid.

Stryger Williams til tops i US Open i finalen på lørdag, vil det være første gang siden 2014 i den turnering.