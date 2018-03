Serena Williams efter sejr: Jeg har lang vej endnu

36-årige Serena Williams, der har været været væk fra tennissporten i cirka et år på grund af graviditet og fødsel, mener, at hun stadig har et stykke vej, før hun kan gøre sig forhåbninger om at nå sit tidligere niveau.

- Jeg er på vej. Jeg har lang vej endnu, jeg har så lang vej endnu.

- Jeg havde det bestemt bedre end i første runde, men jeg er stadig lidt rusten. Jeg laver stadig fejl, som jeg ikke plejer at lave.

- Men jeg kalder det her for en prøveperiode. Også med babyen, en prøveperiode med at rejse med babyen, og alt dette er så nyt for mig. Jo, jeg er på vej, siger hun til turneringens hjemmeside.

Serena Williams vandt i januar sidste år sin 23. grand slam-titel i damesingle, da hun vandt Australian Open.

Derefter holdt hun pause fra tennissporten og fødte en datter i september sidste år.

I tredje runde i Indian Wells skal Serena Williams møde sin et år ældre søster, Venus Williams.

Serena Williams fører 17-11 i indbyrdes opgør mod Venus Williams, den seneste kamp var finalen ved Australian Open sidste år.

Serena Williams har på grund af de familiære bånd dog ikke sin storesøster som ønskemodstander.

- Det er klart, at jeg hellere ville have haft enhver anden i lodtrækningen, helt klart enhver anden, men det er okay.

- Jeg må bare gå ud på banen og se, hvordan jeg har det, og gøre mit bedste, siger Serena Williams.