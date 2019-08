Serbisk helvede venter FCK i Beograd

Der venter et serbisk inferno for FC Københavns spillere tirsdag aften, når den danske mesterklub på udebane møder Røde Stjerne fra Beograd i Champions League-kvalifikationen.

Det medlevende og fanatiske publikum vil gøre alt for at bringe københavnerne ud af fatning, imens de opildner egne spillere til at kæmpe, som var der intet i morgen.

Går alt, som de op til cirka 51.000 fans ønsker, bliver dommeren så tilpas skræmt, at marginalkendelserne altid går med hjemmeholdet.

Selv de bedste spillere kan blive hylet ud af den. Det måtte de senere turneringsvindere fra Liverpool sande, da holdet i sidste sæson tabte 0-2 til Røde Stjerne i Champions Leagues gruppespil.

Tilbage i 2003 fik OB-spillerne en oplevelse for livet, da fynboerne besøgte Røde Stjerne i Uefa Cuppen. Allerede inden spillerne kom ind på banen i Beograd, fik de indikationer på, hvad der ventede dem. Det fortæller OB's daværende anfører, Michael Hemmingsen.

- Jeg kan huske, at vi i over et minut gik igennem en meget lang tunnel fra omklædningsrummet til banen. I tunnelen stod der skrevet "Welcome to hell", det passede nok meget godt.

- Der var også meget politi i gangene under stadion og inde omkring banen, så det var noget helt anderledes end i andre europæiske kampe, siger Hemmingsen.

Supporternes liv-eller-død-mentalitet smittede også af på spillerne, som gjorde det til en hårdt spillet kamp, husker OB-legenden.

- Det var et sted, hvor stadion og tilskuernes opførsel smittede af på, hvor meget de gik til os. Det var ret voldsomt og intimiderende.

- Lige pludselig lå vi til at gå videre sammenlagt, og fansene var helt klart med til at vende kampen for dem, siger Hemmingsen.

Røde Stjerne - på serbisk Crvena Zvezda - har organiserede fangrupperinger i flere andre Balkan-lande og fans spredt ud over hele Europa. Holdets udebaneafsnit er ofte fyldt til europæiske kampe.

Sidste år havde over 1000 Røde Stjerne-fans sikret sig billet til udekampen mod Paris Saint-Germain, selv om den serbiske klub ikke havde et udebaneafsnit - en straf for et massivt fyrværkeriforbrug og en baneinvasion i Champions League-kvalifikationen.

Holdet har også spillet hjemmekampe for tomme tribuner efter fanballade.

Selv om atmosfæren både kan være elektrisk og ondskabsfuld på samme tid, er der ingen grund til at være decideret bange, siger Michael Hemmingsen.

- Mentaliteten bærer præg af, at mange af deres fans har oplevet en tid, som var svær for landet og for Beograd. Men jeg følte aldrig, at vi havde grund til at være utrygge. Vi havde guider, som hjalp os, og der var hele tiden et stort politiopbud, husker Hemmingsen.

Røde Stjerne - FCK begynder klokken 20.45.