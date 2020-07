Sepp Blatter: Infantino bør suspenderes

Infantino bør af den grund suspenderes, mener den tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter, der mistede sin post og selv blev suspenderet på grund af korruption.

- For mig at se er det helt åbenlyst, at Fifas etiske komité bør åbne en sag mod Hr. Infantino samt suspendere ham, siger Sepp Blatter i en udmelding til nyhedsbureauet Reuters.

Sagen tager udgangspunkt i nogle hemmelige møder, som Infantino i 2016 og 2017 holdt med statsanklageren Michael Lauber, da sidstnævnte havde til opgave at undersøge mulig korruption i Fifa i forbindelse med tildelingen af VM-værtskaberne i 2018 og 2022 til henholdsvis Rusland og Qatar.

Lauber er allerede blevet dømt for at have løjet i den prekære fodboldsag, efter at de hemmelige møder havde affødt en efterforskning af ham. Siden har han tilbudt at trække sig.

Infantino har været Fifa-præsident siden februar 2016, efter at Blatter havde mistet postet året forinden. Den 84-årige Blatter var Fifa-præsident fra 1998 til 2015.