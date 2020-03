Sent straffesparksmål slukker OB's top-6-chancer

OB er dermed oppe på ni kampe i træk uden sejr og har syv point op til top-6 med to runder tilbage af grundspillet.

Kampen blev spillet på et regnfuldt Sydbank Park, hvor der var tomme tribuner som følge af Divisionsforeningens tiltag om ikke at lukke tilskuere ind for at mindske risikoen for spredning af coronavirus.

Med søndagens resultat har Sønderjyske nu lukket mål ind i 15 superligakampe i træk, og klubben skal i resten af sæsonen kæmpe for at undgå nedrykning.

Første halvleg var en rodet affære præget af en masse dueller, og de manglende tilskuere gik ikke glip af den helt store fodboldopvisning.

Mens der blev tacklet igennem og også kom en del gule kort, var første halvleg uden de store chancer.

Otte minutter før pausen fik OB dog en gylden en af slagsen, da gæsterne fik straffespark. Issam Jebali tog sig af det og sendte på sikker vis bolden i nettet til 1-0.

Fra anden halvlegs start var det fortsat chancefattigt og regnfuldt, men efter knap en time var den tidligere OB-angriber Anders K. Jacobsen tæt på at dirigere et indlæg i nettet for hjemmeholdet.

Det var i det hele taget Sønderjyske, der sad på det efter pausen.

Men OB-defensiven stod godt imod og holdt hjemmeholdet fra fadet indtil kort før tid, hvor målmand Oliver Christensen begik det straffespark, der endte med at sikre værterne det ene point.