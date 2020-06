Sent straffespark giver United point mod Tottenham

Manchester United skulle bruge et straffespark for at få et point med hjem fra udekampen mod Tottenham i Premier League.

Under Manchester United ligger Sheffield United med 44 point og en kamp i hånden.

Tottenham ligger nummer otte med 42 point.

Hvis Manchester United kan holde femtepladsen, vil det sandsynligvis udløse en billet til Champions League, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har udelukket Manchester City fra europæisk fodbold i to sæsoner.

Manchester City er lige nu på andenpladsen med 60 point efter 29 kampe.

Tottenham havde både Harry Kane og Son Heung-min med fra start. Begge havde haft god tid til at komme sig over deres skader i coronapausen.

Men det var Steven Bergwijn, der gjorde det første store indtryk i kampen for Tottenham.

Bolden havnede tilfældigt for fødderne af ham i det 27. minut, og han kunne nemt løbe forbi Manchester Uniteds Harry Maguire og få afsluttet.

United-målmand David De Gea fik begge hænder på kuglen, men formåede alligevel ikke at stoppe bolden fra at gå ind.

Efter lidt over en times spil fik Paul Pogba sin første Premier League-kamp for Manchester United siden 4-1-sejren over Newcastle 26. december 2019.

Og franskmandens entré satte liv i kampen for Manchester United, der fandt plads i de farlige områder.

To gange ramte United-angriberen Anthony Martial målet. Forsøg nummer to fremtvang en flot redning af Tottenhams franske keeper, Hugo Lloris.

Der var lagt i kakkelovnen til en nervøs afslutning på kampen for Tottenham, så manager José Mourinho tog Bergwijn ud og erstattede ham med argentineren Giovani Lo Celso for at få lidt energi ind på midtbanen.

Det lykkedes dog ikke, da Tottenhams Eric Dier begik et klodset straffespark på Pogba.

United-midtbanespilleren Bruno Fernandes fik udlignet efter 81 minutter.

I kampens slutminutter var United tæt på at tage alle tre point med hjem fra London.

Dommer Jonathan Moss tildelte United endnu et straffespark, efter at Bruno Fernandes faldt tungt i en nærkamp med Eric Dier.

VAR viste dog, at der ikke var tale om en forseelse, og straffesparket blev korrekt annulleret.

Uniteds indskiftede Mason Greenwood sendte en skarp afslutning afsted mod Tottenhams mål dybt inde i overtiden, men han måtte se bolden gå forbi stolpen, og gæsterne måtte nøjes med et enkelt point.