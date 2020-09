Sent straffe redder uskarpe England mod Island

Dermed åbnede englænderne altså Danmarks gruppe med en smal sejr. Det kunne dog sagtens være endt uafgjort. Kort efter Sterlings mål fik Island nemlig et straffespark, men Birkir Bjarnason sendte bolden over mål.

Englændernes præstation får nok ikke Kasper Hjulmand til at ryste i bukserne, når den danske landstræner sætter kampen på for at se, hvad Danmark skal stå over for på tirsdag.

Islands taktiske tilgang til lørdagens kamp virkede ganske gennemskuelig. Hold tempoet nede, overlad initiativet til England og stå kompakt i forsvaret.

Det spillede englænderne med på. Gæsterne var klart mest på bolden, men havde svært ved at finde en rytme og komme frem til chancer.

Islændingene havde ikke meget at skyde med offensivt, men de pakkede sig godt i og foran eget felt. Første halvleg endte derfor, som den startede, med 0-0 på måltavlen.

Kampbilledet fortsatte i anden halvleg. Englænderne belejrede Islands banehalvdel, men det kneb gang på gang på den sidste tredjedel.

En smule frustration begyndte at indfinde sig hos gæsterne, der tydeligvis havde mere individuel kvalitet, men ikke kunne omsætte det til mål.

Det blev ikke nemmere, da Kyle Walker med 20 minutter tilbage fik sit andet gule kort og blev udvist.

Heldigvis for England havde Island ikke ret mange offensive ambitioner, så Harry Kane og co. kunne fortsat koncentrere sig om at prøve at score det forløsende mål.

Det kom dog først i de døende minutter, da Sverrir Ingason parerede et skud fra Raheem Sterling i feltet med armen. Dommeren pegede på pletten, og City-stjernen omsatte selv forsøget til mål.

Så virkede kampen afgjort, men Island gav det et skud og sendte en høj bold frem mod det engelske mål. Joe Gomez begik et klodset straffespark, og så fik Island chancen for at udligne fra 11 meter-pletten.

Men Birkir Bjarnason endte som skurk og ikke helt med sit brændte forsøg.