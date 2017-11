Sent sejrsmål holder liv i Manchester Citys vilde stime

Onsdag aften var fodboldklubben hjemme mod Southampton på vej til at sætte point til for første gang i 19 kampe på tværs af alle turneringer.

Det er efterhånden svært at finde ord for Manchester Citys sæson hidtil.

Et meget sent sejrsmål af Raheem Sterling sørgede imidlertid for, at Manchester City vandt 2-1 i Premier League og hentede den 19. sejr på stribe.

Southamptons danske spiller, Pierre-Emile Højbjerg, var for anden kamp i træk med i startopstillingen.

Manchester City kom foran 1-0 tidligt i anden halvleg, da Kevin de Bruynes frispark blev afrettet af Southamptons Virgil van Dijk.

Efter cirka 65 minutter blev Pierre-Emile Højbjerg taget ud, og senere fik Southampton scoret.

Med et kvarter tilbage fik Oriol Romeu udlignet til 1-1, og dermed så den flotte stime for manager Josep Guardiolas Manchester City-mandskab ud til at være på vej mod sin afslutning.

Fem minutter inde i tillægsminutterne fik Raheem Sterling dog scoret til 2-1, og dermed topper Manchester City Premier League med 40 point for 14 kampe.

Det er otte point flere end lokalrivalen Manchester United på andenpladsen.

Liverpool vandt 3-0 ude over Stoke og har 26 point på femtepladsen.

Sadio Mane bragte gæsterne foran efter 17 minutter, da han modtog bolden tæt på målet og smart sendte den i mål ved at sparke dybt i bolden.

I det sidste kvarter af anden halvleg scorede Mohamed Salah to gange for Liverpool.

Evertons skrantende hold fik en stor opmuntring, da det blev til en sejr på 4-0 hjemme over West Ham, der for nylig ansatte den tidligere mangeårige Everton-manager David Moyes som chef.

Wayne Rooney var i hopla med et hattrick.

Den efter al sandsynlighed kommende Everton-manager, Sam Allardyce - som klubben forhandler med - så med fra tribunen, da Wayne Rooney scorede to gange i første halvleg.

Veteranen fik først et straffespark pareret af West Ham-målmand Joe Hart, men 32-årige Wayne Rooney var hurtigt over returbolden, så Everton alligevel kom på 1-0.

Senere i halvlegen stod den gamle målræv på det rette sted i straffesparksfeltet og ekspederede en aflevering i mål til 2-0.

Midtvejs i anden halvleg leverede Wayne Rooney en spektakulær scoring fra egen banehalvdel, efter at West Ham tidligere i halvlegen havde brændt et straffespark.

Joe Hart løb langt ud af sit mål for at sparke bolden væk.

Den endte imidlertid hos Wayne Rooney, der fra en position tæt på midterlinjen scorede på sin tidligere landsholdskollega til 3-0.

Ashley Williams scorede til slutcifrene.

Sejren betyder, at Everton tog et skridt væk fra nedrykningsstregen.

Klubben har 15 point og rykkede op som nummer 13.

West Ham er som nummer 18 og tredjesidst placeret lige under nedrykningsstregen. Klubben har ti point.