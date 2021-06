Sent mål sender Tyskland i ottendedelsfinale mod England

Joachim Löws tropper bevægede sig på randen af fiasko bagud med 1-2 mod Ungarn, men seks minutter før tid sørgede indskiftede Leon Goretzka for udligningen til 2-2, der sendte Tyskland videre på Ungarns bekostning.

Tyskland er videre ved EM i fodbold, men det holdt hårdt, før tyskerne reddede sig fra et skuffende exit allerede efter gruppespillet.

2-2 sendte Ungarn på sidstepladsen, mens Tyskland slutter på gruppe F's andenplads, efter at også Frankrig og Portugal spillede 2-2 onsdag aften.

Dermed skal Tyskland til London for at møde England i et brag af en ottendedelsfinale på tirsdag.

Optakten var præget af, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) ikke tillod, at stadionet i München var lyst op i regnbuefarver som en protest mod Ungarns regerings lov om at forbyde indhold, som kan fremme homoseksualitet blandt unge.

Helt op til kampstart blev det et tema, da en fan invaderede banen og viste et regnbueflag under afspilningen af den ungarske nationalmelodi, indtil han blev overmandet af vagter.

På banen tog tyskerne initiativet fra begyndelsen, men det var en skarp ungarsk kontra, der chokerede de tyske fans på tribunerne.

Roland Sallai fandt på kanten af offside Ádám Szalai, der med et hårdt hovedstød udplacerede Manuel Neuer helt nede ved den ene stolpe.

I den anden ende havde tyskerne meget spil, men det kneb med at veksle overtaget til store chancer.

Mats Hummels headede på overliggeren efter 20 minutter, og Matthias Ginter manglede lidt senere lige det sidste for at komme frem til en god afslutning.

Hummels var igen med fremme, da tyskerne endelig fik udlignet 20 minutter inde i anden halvleg. Foran den flagrende ungarske keeper headede han bolden videre til Kai Havertz, der sendte bolden det sidste stykke over stregen til 1-1.

Så var tyskerne igen på vej videre, men det varede blot et minut. Ungarn gav bolden op og angreb aggressivt, og András Schäfer udnyttede en fremlægning til at stange bolden ind bag Neuer, der kom lidt på mellemhånd, til 2-1.

Derfra pressede tyskerne hårdt, og i et insisterende angreb havnede bolden hos Leon Goretzka, der sendte det forløsende mål i kassen til 2-2.

I slutfasen angreb Tyskland for at score målet, der kunne sikre førstepladsen og en på papiret nemmere ottendedelsfinale, men uden succes.