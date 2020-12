Sent mål af Messi sørger for Barcelona-sejr

FC Barcelona dominerede søndagens hjemmekamp mod Levante i La Liga. Alligevel skulle der et sent mål af Lionel Messi til for, før det endte med tre point.

Levante blev slået 1-0, og Barcelona har dermed 17 point på 8.-pladsen i den spanske fodboldliga. Den føres af Real Sociedad med 26 point - topholdet har dog spillet to kampe flere end både Barcelona og Atlético Madrid, der på andenpladsen også har 26 point.