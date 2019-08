Sent hovedstød sikrer Viborg fuld gevinst i Hvidovre

Viborg så en nulløsning i øjnene ude mod Hvidovre i 1. division, men en sen scoring af midtbanespilleren Frederik Brandhof sørgede alligevel for, at Viborg tog hjem fra det sjællandske med alle tre point.

1-0-sejren betyder, at den traditionsrige klub fra det midtjyske efter to runder står noteret for seks point og topper rækken, efter at det blev 3-0 over FC Roskilde i sæsonpremieren.

Hvidovre har stadig sit første point til gode i denne sæson.

I kampens første halvleg var det ellers mest frustration, der fyldte hos Viborg-spillerne, da et mål af Mikkel Agger ikke blev godkendt.

Agger sparkede bolden i mål efter 31 minutter, men dommeren vurderede tilsyneladende, at Viborgs Christian Sørensen generede målmanden i strafbar offsideposition.

Men Brandhofs scoring gjorde altså, at det annullerede mål ikke endte med at få betydning for fordelingen af point.

Da Superligaen fra sæsonen 2020/21 blot vil bestå af 12 hold, skal der kun findes en oprykker blandt klubberne fra den næstbedste danske fodboldrække i indeværende sæson.

Viborg satser på at være med til det sidste i kampen om den ene plads, og klubbens egen målsætning lyder på, at den senest i 2022 skal have sikret sig oprykning og overlevelse i ligaen.

I den forgangne sæson missede Viborg lige nøjagtig oprykning til Superligaen, da det over to kampe blev til et samlet nederlag på 0-3 til Hobro.