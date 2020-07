Sent Vardy-mål sikrer Leicester point mod Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyangs 1-0-scoring midtvejs i første halvleg fik således lov til at stå indtil det 84. minut. Her gjorde Jamie Vardy det til kampens slutresultat, 1-1.

Det så længe ud til at ende med en smal Arsenal-sejr, da London-holdet tirsdag tog imod Kasper Schmeichel og Leicester på et regnvådt Emirates Stadium.

Det ene point kan ikke forhindre, at Leicester bliver overhalet af Chelsea i Premier League-tabellen. Holdet er nu er på fjerdepladsen, efter at Frank Lampards tropper tidligere tirsdag slog Crystal Palace.

Arsenal er på syvendepladsen med fem point op til Manchester United på femtepladsen, der giver adgang til Europa League næste sæson. United har dog spillet en kamp færre.

Pierre-Emerick Aubameyang passerede Kasper Schmeichel og bragte Arsenal i front efter 20 minutter.

Jonny Evans mistede et skridt i en løbeduel med Arsenal-kometen Bukayo Saka, hvilket gav den 18-årige englænder plads til at sende bolden på tværs i feltet til gaboneseren, der nemt kunne prikke 1-0-målet ind.

Arsenal sad generelt på begivenhederne i første halvleg. Havde det ikke været for en Kasper Schmeichel i storform, kunne Leicester sagtens have været yderligere bagud ved pausen.

Tendensen fortsatte umiddelbart efter pausen. Arsenal pressede på, og Schmeichel gjorde sit for at holde Leicester inde i kampen.

Langsomt kom gæsterne dog bedre med, og Arsenal blev presset længere tilbage på banen.

Med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid kom Leicester i overtal efter en udvisning til Arsenals Edward Nketiah. Han var ellers netop blevet skiftet ind.

Det var det, der skulle til for et ellers halvsløjt spillende Leicester-mandskab.

Med cirka fem minutter tilbage af den ordinære spilletid sendte Demarai Gray bolden ind i feltet, og så var Jamie Vardy som så mange gange før på pletten.

Angriberen sendte sikkert udligningen i mål.

Efter et par længere VAR-tjek ved både Nketiahs udvisning og Vardys udligning blev der lagt otte minutter til. Ingen af de to hold udnyttede dog den lange overtid til at lave sejrsmålet.