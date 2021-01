Luis Surez skulle blot sætte indersiden på Joao Felix' aflevering for at score sejrsmålet mod Alavés.

Artiklen: Sent Suárez-mål redder Atlético fra unødvendigt pointtab

Et selvmål i overtal var tæt på at koste Atlético Madrid to point, men Luis Suárez frelste topholdet til slut.