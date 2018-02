Sent Lewandowski-mål sikrer Bayern München ti på stribe

Lørdag så holdet ellers ud til at smide point i Bundesligaen for første gang siden november, men i tillægstiden af udekampen mod Wolfsburg sikrede Robert Lewandowski Bayern München en sejr på 2-1.

Det er storklubbens tiende ligasejr i træk.

Hjemmeholdets Didier Didavi havde ellers gjort sit til at sikre Wolfsburg et overraskende resultat, da han i kampens ottende minut headede holdet i front efter et hjørnespark.

Det dominerende Bayern-hold fik en god mulighed for at svare igen efter 55 minutter, men Arjen Robben sendte et straffespark på stolpen.

Knap ti minutter senere fik Robben revanche for afbrænderen, da han satte tempo på kanten og sled sig fri, før han sendte bolden ind i hovedet på angriberen Sandro Wagner, som sørgede for udligningen.

Bayern sparede flere profiler før midtugens møde med Besiktas i Champions League.

I et forsøg på at slå Wolfsburg blev spillere som Robert Lewandowski og Thomas Müller bragt ind fra bænken, og det viste sig at være et godt træk af træner Jupp Heynckes.

I første minut af tillægstiden omsatte Lewandowski et straffespark begået mod Arjen Robben.

Werder Bremen med Thomas Delaney på midtbanen led det tiende liganederlag i sæsonen, da udekampen mod Freiburg blev tabt 0-1.

Den danske landsholdsspiller fik fuld spilletid og et gult kort, men sammen med holdkammeraterne var han altså ikke i stand til at svare tilbage på Nils Petersens straffesparkmål midt i første halvleg.

Det var den tidligere AGF-topscorer Aron Johannsson, som begik straffesparket. Kort før tid fik Freiburg endnu et straffespark, men det blev brændt, da Janik Haberer sendte forsøget på stolpen.

Med nederlaget kan Werder Bremen ryge i nedrykningszonen efter næste spillerunde, hvis Mainz henter flere point end Bremen.

Danskeren Frederik Sørensen fik fuld spilletid som højre back, da bundholdet FC Köln spillede 1-1 hjemme mod Hannover 96.

I overtiden troede Köln-spillerne, at Claudio Pizarro havde sikret dem sejren, men efter en videogennemgang blev Pizarros fuldtræffer annulleret.

Lørdag aften vandt Schalke 04 hjemme 2-1 over Hoffenheim.

Dermed ligger hjemmeholdet på femtepladsen i ligaen med 37 point ligesom Borussia Dortmund, der på fjerdepladsen har spillet en kamp færre.