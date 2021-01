Sene scoringer sender City på foreløbig førsteplads

For første gang i omkring halvandet år ligger Manchester City i spidsen for Premier League. City overtog førstepladsen fra Leicester med en hjemmesejr på 2-0 over Aston Villa.

Den bragte City på 38 point for 18 kampe, mens Leicester har samme antal point for 19 opgør. Manchester United kan dog senere onsdag aften komme på 40 point med en sejr ude mod Fulham.