Sene mål sikrer Inter sejren i Eriksens startcomeback

For første gang i halvanden måned var Christian Eriksen med i Inters startopstilling, da storklubben søndag eftermiddag vandt 3-1 på udebane i Cagliari.

Selv om startpladsen trods alt markerer et fremskridt for den danske landsholdsstjerne, har han dog næppe gjort sig uundværlig for træner Antonio Conte i den lille time, han fik på banen.