Joakim Mæhle var frustreret over bænkpladsen mod Tyskland, men med to mål mod Østrig var han hovedarkitekten bag den vigtige sejr.

Sene mål forlænger dansk U21-liv ved EM

Danmark nåede hele følelsesregistret igennem mod Østrig ved U21-EM, men konklusionen er, at Danmark fortsat lever i turneringen forud for sidste gruppekamp.

Semifinalepladsen ved U21-EM fortonede sig så småt i aftenlune Udine for Danmark, da Østrig fik tilkendt et lidt tvivlsomt straffespark ved stillingen 1-1 med under 20 minutter tilbage af torsdagens gruppekamp.

