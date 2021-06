Sene engelske scoringer sender Tyskland hjem fra EM

Nederlaget betyder ikke blot EM-farvel til en af fodboldverdenens mest succesrige nationer. Det bliver også afskeden med den mangeårige landstræner Joachim Löw, der trækker sig efter turneringen.

Til gengæld vokser optimismen givetvis i England, der fortsat ikke har lukket mål ind ved EM.

Englænderne skal i kvartfinalen op imod enten Sverige eller Ukraine og vil være favorit, selv om holdet for første gang skal forlade Wembley og i stedet spille i Rom.

Noget festfyrværkeri sørgede England heller ikke for denne gang. Men Gareth Southgates tropper havde især i anden halvleg et lille overtag i den tætte forestilling.

Det kvitterede et opstemt hjemmepublikum for ved at skabe en infernalsk larm på den engelske nationalarena.

Allerede før kampen satte tilskuerne scenen ved nådesløst at buhe ad den tyske nationalmelodi, uden at det dog så ud til at ryste tyskerne nævneværdigt.

Gæsterne startede nemlig bedst. Men efterhånden som englænderne arbejdede sig ind i kampen, forfaldt de tyske spillere mere og mere til lange afleveringer op mod en isoleret offensiv.

Timo Werner misbrugte tyskernes største tilbud efter en halv time, da hans afslutning blev bremset af Jordan Pickford i det engelske mål.

England moste tyskerne efter pausen, og det var en logisk udvikling, da Sterling et kvarter før tid omsatte Luke Shaws flade tværaflevering til 1-0-scoringen.

Det var Manchester City-spillerens tredje scoring i turneringen, men han var på det tidspunkt også den eneste engelske målscorer.

Det ændrede sig fire minutter før tid, da udskældte Harry Kane endelig slog til.

Kaptajnen så ellers tung og langsom ud, da han misbrugte en megachance kort før pausen. Men da indskiftede Jack Grealish serverede ham et perfekt indlæg fire minutter før tid, sad den der endelig.

Kane løb jublende ud mod sidelinjen for at modtage folkets hyldest, mens gæsterne kunne indstille sig på, at EM er slut for denne gang.

Tyskland følger efter store lande som Portugal, Kroatien og Frankrig ud af turneringen.