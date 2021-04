Sen udligning koster Tottenham et skridt i CL-striden

Det så længe ud til, at Tottenham skulle rejse fra Newcastle med tre point, men hjemmeholdet fik udbytte af en flot kamp med en udligning til 2-2 fem minutter før tid.

Bedømt på antallet af chancer var det fuldt fortjent, at Steve Bruces tropper fik point med hjem, men kampen viste også, hvorfor holdet kun scorer et enkelt mål i snit per kamp.

Ofte kommer holdet ikke til mange chancer. Det var ikke tilfældet søndag, men til gengæld var skarpheden bestemt ikke imponerende.

Joelinton sendte ellers holdet i front efter 28 minutter, da han straffede en fejl i Tottenhams opspil.

Tottenham har dog en af Europas skarpeste angribere i Harry Kane. Fem minutter senere havde han sparket to mål i kassen, og så var alt vendt på hovedet.

Det slog ikke hjemmeholdet ud. Spillet var ganske fint, det offensive udtryk bedre end længe, men afslutningerne manglede ofte kvalitet.

Harry Kane var et par gange tæt på at fuldbyrde hattricket i anden halvleg, men henholdsvis Newcastle-keeper Martin Dúbravka og ydersiden af stolpen stod i vejen.

I stedet lykkedes det hjemmeholdet at slå kapital af den gode indsats.

Fem minutter før tid dumpede bolden ned foran Joseph Willock tæt på mål, og via undersiden af overliggeren sørgede han for et tiltrængt point til Newcastle i overlevelseskampen.

Newcastle er placeret på pladsen lige over nedrykningsstregen med tre point ned til Fulham, som indtager den øverste af de tre nedrykningspladser.