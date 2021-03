Sen udligning holder liv i AGF's Randers-forbandelse

En straffesparksscoring kort før tid til Randers betød nemlig, at kampen endte 1-1, og dermed er stimen altså nu på 14 kampe uden AGF-sejr siden 2015.

AGF's sejrsløse stime mod lokalrivalerne fra Randers i Superligaen fortsætter, efter kronjyderne mandag hentede et enkelt point med hjem fra Aarhus.

Resultatet kunne sagtens forsvares. AGF var bedst spillende, men Randers skabte flest chancer.

Selv om Randers kan glæde sig over det ene point og det fortsatte interne overtag, er holdet uden sejr i de seneste otte superligakampe stadig ikke sikret en plads i top-6.

Holdet indtager lige nu femtepladsen med 29 point bare et point foran AaB på syvendepladsen med en kamp tilbage af grundspillet.

AGF er på tredjepladsen med 37 point, syv færre end førerholdet fra Brøndby.

Hjemmeholdet kom bedst fra land, og allerede efter fem minutter kom holdet foran.

AGF blev her tildelt et frispark i højre side, som backen Casper Højer skulle tage sig af.

Han fandt med et perfekt indlæg sydafrikanske Gift Links, som ved forreste stolpe headede hjemmeholdet på 1-0.

Aarhusianerne holdt presset de efterfølgende minutter, men herefter faldt kampens puls.

Ingen af de to hold fik sat et stort offensivt udtryk, hvor to sløje Randers-afslutninger var farligste forsøg før pausen.

Anden halvleg fortsatte på samme måde, og først med 20 minutter tilbage kom kampens næste store mulighed.

Den netop indskiftede AGF-serber, Milan Jevtovic, fik chancen fra klos hold, men han skød skammeligt forbi Randers-målet. I den anden ende var Marvin Egho meget tæt på udligning.

Med bare få minutter tilbage blev Randers så tildelt et straffespark.

Det brændte midtbanemanden Vito Hammershøy-Mistrati faktisk, men han fulgte selv op på returen og gjorde det til slutresultatet 1-1.