Sen scoring redder Real Madrid fra dukkert på hjemmebane

Bedst som Real Madrid var begyndt at ligne en spansk guldkandidat, fik storklubben endnu et slag i ansigtet.

På hjemmebane smed Zinedine Zidanes mænd to dyrebare point ved kun at få 1-1 mod Real Sociedad. Det lignede endda længe et nederlag, indtil Vinicius Junior fik udlignet med et afrettet skud to minutter før tid.