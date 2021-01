Sen scoring afværger kostbart pointtab for Juventus

De forsvarende italienske mestre fra Juventus leverede ingenlunde en af sæsonens mest mindeværdige præstationer, da Sassuolo søndag gæstede Torino.

Et rødt kort til gæsterne i slutningen af første halvleg gav imidlertid gode betingelser for, at Juventus trods en middelmådig indsats kunne hente de tre vigtige point til tabellen.