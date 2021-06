Sen opdagelse har gjort Mørkøv til stjerne

Han havde spurten til at vinde DM i linjeløb og andre løb lidt uden for verdenstoppen. Og var en fremragende banerytter ved siden af.

Men da han som 31-årig skiftede til det daværende Katusha-hold, fik han en ny rolle. En rolle, der viste sig at være hans kald, og som har gjort ham til en attraktiv og højt respekteret rytter i feltet.

Verdens bedste leadoutman, kalder mange ham. Nogle nævner endda, at han muligvis er den bedste nogensinde til at aflevere holdets sprinter i perfekt position i massespurterne.

- Han er, hånden på hjertet, nok den bedste leadoutman i verden. Det tror jeg, at stort set alle vil sige, hvis man spørger dem. Uanset hvilken nationalitet de har, lyder skudsmålet fra landsmanden Casper Pedersen fra DSM-holdet.

Det kunne Mørkøv formentlig have været i flere år, hvis nogen tidligere havde spottet hans talent for at køre roligt og klogt med 65 kilometer i timen med blodtørstige sprintere om ørerne.

- Det var, da jeg kom til Katusha og begyndte at køre med Alexander Kristoff, at jeg fandt ud af, det var noget, jeg var godt disponeret for, forklarer den 36-årige dansker selv.

- Set i bakspejlet skulle jeg måske have været scoutet til det lidt tidligere i min karriere, men jeg er meget glad for, hvor jeg er nu.

Det har han da også grund til, når man kigger på det rent økonomisk. For der er markant forskel på at være en udmærket hjælper på vippen til at blive udtaget til Tour de France og så være uundværlig for holdet i jagten på etapesejre.

Hans chef på Quick-Step, Patrick Lefevere, lægger da heller ikke skjul på, at en sådan mand ikke ligger nederst i lønhierarkiet, når man spørger ham til, om Mørkøv er verdens bedste leadoutman.

- Det vil jeg helst ikke snakke for meget om, for det koster mig penge, siger han med et grin.

Den ydmyge dansker er stolt over de flotte ord fra konkurrenterne og folk i cykelmiljøet, men det har ikke givet ham store armbevægelser.

Han forholder sig, præcis som han gør på de sidste kilometer frem mod en massespurt, rolig og fokuseret.

Mens han selv ikke vil tale sine egne evner op, så tøver landsmanden Casper Pedersen ikke med det. Han agerer selv leadoutman hos DSM.

- Jeg har haft nogle leadouts, som har været lige i skabet, og så har der været løb, hvor vi har fejlet lidt. Han gør det gang på gang. Det viser hans klasse, siger han og fortæller, hvordan han forsøger at lære fra mesteren.

- Jeg har kigget meget på Michael, alle de gange han har kørt spurter for sine sprintere. Det er nærmest en kunst, med mange små detaljer man egentlig ikke lægger mærke til, med mindre man virkelig dykker ned i og ser, hvordan han vælger at gøre.

- Han flyder og får sin sprinter med, uden at sprinteren skal bruge kræfter, være stresset eller miste position. Det mestrer han virkelig.

Tirsdag viste Mørkøv igen sine kvaliteter, da han var med til at køre Mark Cavendish frem til britens første Tour-sejr i fem år.