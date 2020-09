Semifinalen bliver endestation for Leon Madsen i Prag

Den danske speedwaykører Leon Madsen måtte skuffet sige farvel til VM-grandprixet i Prag fredag aften i forbindelse med den ene semifinale.

Danskeren blev udelukket efter en tyvstart, hvilket var anden gang det skete denne aften for Leon Madsen, og dermed lykkedes det ikke for ham at køre sig tættere på VM-toppen og i en finale.