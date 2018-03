Semifinaleklare Aalborg sender rivalen på ishockeyferie

Ti minutter før tid tydede intet på en afgørelse i overtid. Tværtimod lignede Frederikshavn White Hawks et mandskab, der allerede var stemplet ud til sommerferie.

Men på imponerende viljestyrke lykkedes det de hårdt pressede vendelboer at vende 0-2 til 3-2, mens der pludselig kom liv i en ellers døsig ishockeyarena.

29 sekunder før tid blev hjemmeholdet ramt af en udvisning for forkert udført faceoff, og Aalborg udnyttede omgående overtallet til at udligne ved Olivier Hinse.

Det var en overraskende dramatisk udvikling på en kamp, der var meget længe om at komme i omdrejninger.

Kun 1350 tilskuere var på plads i Frederikshavns Iscenter Nord - et tegn på, at publikum i den ishockeyglade by havde mistet noget af troen på eget mandskab.

11 nederlag i de seneste 14 kampe var da også et nedslående udgangspunkt for frederikshavnerne, der er vant til at være med blandt de bedste.

Klubben har vundet medaljer i de seneste fem sæsoner, men især efter årsskiftet er tingene kørt skævt for Mario Simionis mandskab.

Clay Andersen og Henry Hardarson så da også ud til at have begravet hjemmeholdet med to scoringer i tredje periode.

Men Mark Hurtubise gav Frederikshavn nyt håb med en hurtig reducering til 1-2, og med godt tre minutter igen satte Henri Heino for alvor liv i hallen med sin udligning til 2-2.

Henrik Erikssons 3-2-scoring et minut og seks sekunder før tid skabte euforisk jubel, men efter Olivier Hinses sene udligning måtte der altså overtid til.

Her sørgede Nikolaj Carstensen for afgørelsen, mens Frederikshavn kan gå på ferie efter en skuffende sæson.