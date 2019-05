Semenya løber fra konkurrenterne to dage efter CAS-dom

Løbet blev afviklet to dage efter, at Det Internationale Sportsdomstol (CAS) slog fast, at Det Internationale Atletikforbund (IAAF) gerne må have regler om, at kvindelige mellemdistanceløbere med et højt niveau af mandlige kønshormoner medicinsk skal sænke deres testosteronniveau, hvis de vil konkurrere på eliteplan.

Semenya har et medfødt højt niveau af mandlige kønshormoner, og hun ser regelændringen som et IAAF-forsøg på at bremse hendes suverænitet.

På trods af at onsdagens dom ikke faldt ud til Semenyas fordel, lod hun ikke til at være påvirket af det i Doha.

Francine Niyonsaba fra Burundi var den eneste, der var tæt på hende, men Semenya kom alligevel tre sekunder hurtigere over målstregen.