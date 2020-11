Selvtilfredshed bekymrer Belgiens landstræner

Selv om Belgien endte med at vinde opgøret i sikker stil med 4-2 og tage gruppens førsteplads, var der ikke grund til, at Danmark overhovedet blev lukket ind i kampen og nåede at få muligheden for at komme foran.

- Det var en kamp med mange gode momenter. Men da vi kom tidligt foran, troede vi måske, at vi allerede var i Final 4. Vi mistede kontrollen og lukkede Danmark ind i kampen, siger Roberto Martínez.

Det danske overtag i dele af første halvleg brugte han til at motivere sine spillere, som i anden halvleg havde et stort overtag mod danskerne.

- Vi scorede fire gange mod Danmark, og det er ikke tit, at Danmark lukker så mange mål ind, siger den belgiske landstræner.

Danmark og Belgien er også i samme gruppe ved næste års EM-slutrunde. Martinez er imponeret af det, han har set fra næste års slutrundemodstander.

- Danmark får ikke altid den kredit, som de fortjener, men det er et stærkt hold. De har mange spillere, som er på vej frem, og de har også en gruppe af spillere, som har præsteret i lang tid på et højt niveau.

- Det kunne man også se ved VM i 2018, hvor de blev slået ud på straffespark af et hold, som endte med at komme i finalen, siger Martinez med henvisning til Kroatien.

Med onsdagens sejr er Belgien kvalificeret til næste års Nations League-slutspil - et Final 4-stævne med Italien, Frankrig og Spanien som modstandere.

Det er et tegn på, at turneringen har sin berettigelse, mener han.

- Det er kun anden udgave af turneringen, men når man ser på de hold, som er i Final 4, så kan man se, at det er en prestigefyldt turnering. Det betyder, at vi kommer til at få vigtige kampe, og vi lærer af at spille knockoutkampe i store turneringer.

- Jeg er stor fan af den her turnering, som har erstattet testkampe. Den skaber en masse spænding, fordi hold kan rykke op og ned, og der er et Final 4-stævne.

- Det giver en stor tilfredsstillelse at vinde gruppespillet. Her får man både følelsen af at skulle præstere over flere måneder som en kvalifikation, men man får også knockoutkampe som en slutrunde bagefter, siger Martinez.

Belgien har fået 15 ud af 18 mulige point i Nations League-gruppespillet.