Selvsikker russer i tennistriumf: Det her viser min formåen

Skal man tro den 24-årige russer selv, var der ikke tale om tilfældigheder.

- Det er fantastisk, siger Medvedev, som ligger nummer fire på verdensranglisten, efter sejren.

- Jeg slog Novak (Djokovic), Rafa (Nadal) og Dominic - de bedste spillere i tennis lige nu. Det her viser, hvad jeg er i stand til.

Thiem og Medvedev kæmpede over to timer og 42 minutter en indædt kamp om titlen i London, hvor kun de otte bedste tennisspillere i verden er inviteret.

Da russeren på matchbolden sendte en hård serv afsted, som Thiem ikke kunne returnere, fejrede han sejren på vanlig underspillet manér ved at slå en bold til siden, trække på skuldrene og sende et lille smil afsted.

Om sine fejringer - eller mangel på samme - har russeren sidste år udtalt:

- Jeg har besluttet mig for, at det er min måde at gøre det på, for alle har sagt, at der er brug for nye spillere, så jeg giver dem noget nyt. Jeg fejrer ikke mine sejre. Jeg forbliver bare rolig. Jeg gør bare mit job og bam - færdig.

Efter sejren mod Thiem forklarer Medvedev, at han mener, at han fik kørt østrigeren træt.

- Jeg tror, at Dominic var lidt træt i tredje sæt. At gøre ham træt i en kamp på tre sæt er svært, siger Medvedev.

Tennissporten har i mange år været domineret af Rafael Nadal, Roger Federer og Novak Djokovic.

Men Dominic Thiem, som i år vandt sin før Grand Slam-titel ved US Open, forklarer efter sit nederlag, at han tror, at tingene er ved at ændre sig.

- For tennis er der spændende tider på vej, siger han.

- Det er generelt supervigtigt for sporten.