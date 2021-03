Selvforståelse er på spil i Superligaens stoledans

Det er på spil, når Randers, Sønderjyske, AaB og FC Nordsjælland på sidste spilledag i grundspillet søndag danser stoledans om de to sidste pladser til mesterskabsspillet.

Det er femte sæson i træk, at Superligaen splittes efter grundspillet, og Randers har endnu ikke prøvet at klemme sig med i det fine selskab.

- Det vil betyde rigtigt meget for selvforståelsen. Det er bare et sjovere produkt, når man møder de bedste, og spillerne kan bedre vise sig frem, siger sportsdirektør Søren Pedersen.

Efter 14 af de nu 21 afviklede spillerunder lå Randers oppe som nummer tre med seks point ned til stregen, men siden har holdet ikke formået at vinde.

Kronjyderne har med sine 29 point stadig skæbnen i egne hænder, men det kræver en sejr i sidste runde hjemme mod FC København, hvis Randers skal undgå at være afhængig af andre resultater.

- Top-6 var ikke målsætningen inden sæsonen, men vi synes, at vi har præsteret godt over en lang periode og også har fortjent lidt flere point. Så vi føler, at vi taber noget, hvis vi misser top-6, når vi ligger, hvor vi gør, siger Søren Pedersen.

Nummer syv, AaB, skal søndag sørge for at vinde hjemmekampen mod OB og så sætte sin lid til, at Randers og Sønderjyske, der møder FC Nordsjælland, ikke begge vinder.

For AaB er det en del af målsætningen at komme i top-6. Det lykkedes i 2019/20, men ikke i 2018/19, som er de to færdigspillede sæsoner, hvor Thomas Bælum har været administrerende direktør.

- Det betyder meget for klubforståelsen at være med i det allerfineste selskab.

- Vi ser os som en klub, der kontinuerligt skal være med i top-6 og gerne også række ud efter mere, så det vil være en streg i regningen, hvis vi ikke når målsætningen, siger Thomas Bælum.

Også økonomisk er der noget at hente, selv om det er usikkert, om der kan komme tilskuere til kampene.

- Vi kigger ikke så meget på tilskuerdelen lige nu, så det er primært tv-delen, der kan rykke noget.

- Vi plejer at regne med cirka en million kroner per tabelplads. Så der er forskel på at blive nummer fem og ni, som vi er blevet de seneste sæsoner.

Mens AaB er kommet fra baghjul de seneste runder har Sønderjyske i det meste af grundspillet været en del af top-6. Halvvejs lå sønderjyderne endda helt oppe på andenpladsen.

Selv om holdet også har været under stregen på det seneste, kan sønderjyderne nu med meget stor sandsynlighed selv sikre top-6-pladsen med en udesejr over FC Nordsjælland.

- Vi ser det som en succesoplevelse, at vi selv kan afgøre det. Vi kollapser ikke, hvis det ikke lykkes, men det vil være ekstremt stærkt for selvforståelsen, hvis vi kommer med, siger Sønderjyske-direktør Klaus Rasmussen.

- I forhold til målsætning, budget og rammer vil det være en overperformance, så vi skal nyde, at vi har muligheden. Vi vil være stolte, hvis vi kommer med i det fine selskab.

Sønderjyske har én gang før været med i mesterskabsspillet. Søndagens modstander, FCN, har været det i alle fire sæsoner.

Hele grundspillets sidste runde sparkes i gang søndag klokken 17.