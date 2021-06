Selv med trofæet er Aalborg ikke sikker på CL-deltagelse næste sæson

Dermed er der stadig pres på Aalborg om blot tre dage, når klubben spiller tredje DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg.

Vinderen af danmarksmesterskabet er nemlig sikker på en plads i Champions League.

Men den anden mulige danske plads går ikke til andenpladsen i år.

Såfremt Danmark har mere end én plads i Champions League, tilmeldes vinderen af grundspillet denne turnering, lyder det i Dansk Håndbold Forbunds (DHF) regelsæt.

Vinderen af grundspillet blev GOG, som Aalborg slog ud i DM-semifinalen.

Det er derfor GOG, som DHF efter reglerne vil indstille til et dansk wildcard til Champions League.

Dem deler EHF seks ud af ud fra fem kriterier som eksempelvis tidligere resultater og holdets hjemmebanes størrelse.

Men det er udelukkende op til det nationale forbund at indstille et hold til et wildcard ifølge EHF's regler.

Aalborg er derfor tvunget til at slå Bjerringbro-Silkeborg på onsdag, hvis klubben vil have chancen for at gentage årets imponerende bedrift i den største klubturnering.

- Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil det selvfølgelig være en skuffelse, når vi står i en tredje DM-finale. Men vi har ingen statsgaranti for, at vi kan deltage i Champions League. Det skal man gøre sig fortjent til, sagde Jan Larsen, direktør i Aalborg, tidligere på ugen, inden klubben rejste til Final 4 i Köln.

I denne sæson var det netop GOG, der blev indstillet til et wildcard til Champions League, men EHF valgte at se bort fra den fynske klub.

Aalborg var derfor eneste danske deltager i årets Champions League.

Finalebraget mod FC Barcelona spilles søndag klokken 18.