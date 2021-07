Selv demente husker Fredborgs OL-triumftog

Flagene var hejst, og mand og mus var på gaden i Odder dengang for 49 år siden, da byens stolte søn vendte hjem med en OL-guldmedalje om halsen.

- Odder havde sat flag op i alle gader. Det kunne jeg næsten ikke klare. Det var nærmest for meget. Jeg syntes jeg jo ikke, at jeg behøvede at være årsag til alt det, siger den i dag 74-årige Niels Fredborg.

Efter at have taget sølv fire år tidligere nåede den hurtige banerytter karrierens højdepunkt, da han i 1972 vandt olympisk guld i 1000 meter på tid.

Det var ikke bare Danmarks eneste guldmedalje det år. Det var Danmarks eneste medalje overhovedet ved legene i München.

- Der var måske mere opmærksomhed, end jeg ønskede. Jeg kørte ikke cykelløb for at blive berømt. Jeg gjorde det for at opnå de drømme, jeg havde.

- Jeg er ikke så syg efter rampelyset og kunne godt lide at gemme mig lidt. Jeg var jo ikke skolet i alt det der, forklarer Niels Fredborg.

Trods den uvante bevågenhed er triumfen i München et kært minde og toppunktet i en karriere, der indbragte ham tre OL-medaljer - en af guld, en af sølv og en af bronze.

Han var med til OL fire gange - første gang i Tokyo i 1964, hvor han blot var 16 år.

- Det var noget, jeg drømte om, helt fra jeg var dreng og begyndte at cykle i Odder.

- Turen til Tokyo glemmer jeg aldrig. Vi måtte ikke flyve over Sovjetunionen dengang, så vi fløj over Nordpolen. Det var en kæmpe tur, og jeg var helt syg af nerver og rejsefeber.

- Jeg måtte have medicin, da jeg ankom til Japan. Det var simpelthen rejsen og spændingen, der udløste det. Heldigvis blev Tokyo en slags prøveballon, og jeg klarede da tre OL mere, hvor det gik fint, siger han.

Med guldet i 1972 opfyldte han sin hedeste drøm som cykelrytter. Og da dønningerne havde lagt sig, skulle han overveje, hvad det næste mål skulle være.

- Jeg må erkende, at jeg spekulerede over, hvad jeg nu skulle. Men jeg fortsatte alligevel nogle år mere og begyndte også at køre professionelt og seksdagesløb.

- Topmålet havde jeg nået med guldmedaljen. Resten af tiden handlede om at ride på bølgen.

- Jeg fik mange oplevelser og rejser, og jeg fik nogle stipendier. Jeg blev ikke rig, men kunne sagtens klare mig, siger Niels Fredborg.

Han er overbevist om, at den berømmelse, der fulgte med OL-guldet, har åbnet nogle døre for ham senere i livet.

- Alt i alt har jeg haft det fantastisk med den guldmedalje. Jeg startede en cykelforretning op, og det fik jeg en masse publicity på. Efterfølgende blev jeg forsikringsmand, og der havde jeg nok også noget goodwill.

- Det ebber jo lidt ud med tiden, og det er ikke alle, der oplevede det dengang, der lever i dag. Men jeg møder stadig folk, der husker det. Det er jeg stolt over, selv om jeg ikke tænker så meget på den tid længere, siger han.

Engang imellem siger han dog stadig ja til at holde foredrag. Gerne på plejehjem eller i ældreforeninger, og det er måske her, han allermest mærker, hvor dybt et indtryk en OL-sejr gør.

- Det giver nogle rørende oplevelser med personer, der er på plejehjem på grund af demens. Nogle fortæller faktisk, at de godt kan huske, at jeg vandt guld, og at jeg blev fejret i Odder bagefter.

- Nogle af de ældre, der næsten ikke kan genkende deres egne børn, de vågner op og kan mindes den tid, hvor Niels Fredborg kørte cykelløb. Der får man en klump i halsen, siger Fredborg.