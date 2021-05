Selskabet bag FCK tabte 52 millioner i første kvartal

Der røg en del penge ud af kontoen for selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, i årets første tre måneder.

Af regnskabet for første kvartal fremgår det, at selskabet endte med et underskud på 52,3 millioner kroner. Det skriver Parken Sport & Entertainment i en selskabsmeddelelse.

Årsagen skal blandt andet findes i, at coronapandemien har påvirket flere af selskabets aktiver. Lalandia og Parken har således været helt eller delvist nedlukket.

Resultatet får ikke Parken Sport & Entertainment til at ændre på forventningerne for 2021, lyder det. Her regnes der fortsat med en omsætning på mellem 1,05 og 1,2 milliarder kroner og et resultat før skat på mellem 0 og 75 millioner kroner.

Mens resultatet for første kvartal var rødt, så kan Parken Sport & Entertainment glæde sig over, at det ikke var lige så rødt som sidste år. Her tabte selskabet 72,7 millioner kroner i første kvartal.