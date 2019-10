Seksdagesvinder om aflysning: Et knæk for banecyklingen

Det er ikke bare et traditionsrigt show, der er forsvundet med aflysningen af denne sæsons københavnske seksdagesløb i Ballerup. Det er også et vigtigt udstillingsvindue for dansk banecykling.

- For dansk banecykling er det et kæmpe knæk. Det er i forbindelse med seksdagesløbet, at fremtidens talenter skal ind at se banecykling og blive forelskede i det.

- Jeg vil vove at påstå, at de fleste, der er startet som baneryttere, har set seksdagesløb eller har kørt miniseksdagesløb selv.

- Seksdagesløbet er der, hvor banesporten bliver vist frem på den flotte måde. Det er her, vi kan sælge sporten til et bredt publikum. Det show mister vi. Vi kan kun håbe, at det kommer igen næste år, siger Jesper Mørkøv.

Arrangøren Michael Sandstød meddelte onsdag aflysningen i en pressemeddelelse og angav personlige grunde til den drastiske beslutning.

Jesper Mørkøv er overbevist om, at Sandstød har kæmpet til det sidste for at stable løbet på benene.

- Vi skal huske på, at det er et kæmpe arrangement. Det er ikke noget, man laver på en weekend. Jeg er 100 procent sikker på, at Sandstød har gjort alt, hvad han kunne, for at få det til at lykkes.

- Dette er et tidspunkt, hvor rytterkontrakterne normalt kommer på bordet, og hvor sponsorerne er på plads. Det er relativt sent, at han aflyser, og det får mig til at tro, at han har gjort alt, men at det bare ikke kunne lykkes, siger han.

Efter en landevejskarriere som kontinentalrytter har Jesper Mørkøv i de senere år satset alt på banen.

Derfor er det også en streg i regningen for ham, at løbet ikke bliver til noget.

- Det er så at sige mit Tour de France, der ryger. Det betyder, at jeg skal finde ud af, hvad jeg så skal, siger Jesper Mørkøv.

Det københavnske seksdagesløb skulle have været afviklet i Ballerup Superarena fra 30. januar til 4. februar.