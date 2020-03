Seksdagesløb bliver ikke kørt i Royal Arena i 2021

- På trods af mange positive tilkendegivelser må jeg desværre konstatere, at forudsætningerne for at gennemføre et seksdagesløb i Royal Arena i 2021 ikke er til stede. Det er en helhedsvurdering af de praktiske, økonomiske og samfundsaktuelle udfordringer, der har ført til beslutningen, siger Dan Hammer.

Heller ikke i 2020 er der afholdt seksdagesløb. I oktober sidste år valgte arrangøren Michael Sandstød at aflyse løbet, der skulle være kørt i januar i år, af personlige årsager.

Kort efter blev det meddelt, at løbet fremover skulle køres i Royal Arena.

Det københavnske seksdagesløb blev kørt første gang i 1934 i Forum på Frederiksberg.

Efter en pause under Anden Verdenskrig og i nogle år derefter blev løbet genoptaget og var en årlig begivenhed frem til 1960, hvorefter det blev indstillet.

I 1976 blev traditionen genoplivet med stor succes og danske navne som Ole Ritter, Gert Frank og Hans-Henrik Ørsted som trækplastre.

Forum lagde for sidste gang gulv til seksdagesløb i 1999, og løbet flyttede til Ballerup. Siden 2005 har der hver vinter været seksdagesløb i den moderne arena.

I 2019 blev vundet af belgierne Moreno De Pauw og Kenny De Ketele.