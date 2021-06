Seks danske golfspillere klarer cuttet i München

Nicolai Højgaard gik sine 18 huller i tre slag under banens par på 72, efter han blandt andet hev en eagle og fire birdies op ad hatten.

Det giver ham en samlet score på fem slag under par og en foreløbig delt 27.-plads som bedste dansker i International Open, der er en del af European Tour.

Også Nicolai Højgaards bror, Rasmus Højgaard, som er Danmarks bedst rangerede spiller på verdensranglisten, er pænt med fremme i feltet.

Verdens nummer 121 er således fire slag under par på en delt 33.-plads efter to solide dage med 70 på scorekortet.

Søren Kjeldsen og Benjamin Poke er begge på en delt 42.-plads i tre slag under par, mens Jeff Winther og Thorbjørn Olesen sneg sig med videre til tredjedagen, hvor de starter i to slag under par på en delt 57.-plads.

Winther leverede sammen med Søren Kjeldsen fredagens bedste danske resultat med en runde i fire slag under par. Kjeldsen lavede to birdies og en eagle, og Winther leverede fem birdies og en bogey.

Der var dog også en smule malurt i bægeret set med danske briller.

OL-aktuelle Joachim B. Hansen leverede en runde i tre slag over par og klarede ikke cuttet. Det samme gjorde Lucas Bjerregaard, der ellers havde haft en flot første dag i to slag under banens par.