Sejrsvant kenyaner bliver slået af etiopier i London Marathon

Verdensrekordindehaveren hos mændene var henvist til en rolle som statist, da London Marathon søndag blev afviklet i England.

Således blev den kenyanske stjerneløber Eliud Kipchoge blot nummer otte på de regnvåde veje i den engelske hovedstad, og for første gang siden 2013 stillede den olympiske mester op til et maratonløb uden at vinde.