Sejre har vækket lederen i Mads Pedersen

Det er let at glemme, hvor ung Mads Pedersen egentlig er.

I takt med de store resultater har Mads Pedersen fået høj status på et hold, der tæller flotte navne som Vincenzo Nibali, Bauke Mollema og Jasper Stuyven.

- Det er gået stærkt, men jeg har lært at navigere i det. Jeg har altid haft næsen langt fremme, men da jeg kom ind på holdet, skulle jeg pakke det lidt væk.

- Jeg stillede mig ikke lige op foran Jasper Stuyven og John Degenkolb på det tidspunkt og var lederen og tog beslutningerne som 20-årig.

- Jeg havde ikke resultaterne til det og havde dermed ikke en autoritet, der gjorde, at det var okay. Men det har jeg nu. Nu kommer min rigtige personlighed frem, når holdet er samlet, forklarer han.

Trek-holdet er i disse dage på træningslejr i Sydspanien som optakt til den kommende sæson, der bliver Mads Pedersens femte på cykelsportens topniveau.

Der er sket en del, siden han i 2017 med noget større ydmyghed meldte sin ankomst i det fine selskab.

Nu er han en slags ung veteran. Det er ham, der fortæller de nye på holdet, hvad der er op og ned i den barske sport.

Eksempelvis hans gode ven Jakob Egholm, der skal køre sin første sæson på Trek og på World Touren i det hele taget.

- Jeg ved, hvordan han har det. Det var præcis sådan, jeg havde det i det første år.

- Man holder sig lidt tilbage, og cykelsporten er så gammeldags, at hvis du kommer ind og er smart i en fart uden at have resultaterne med, så bliver du pillet ned igen. Så er det ikke sjovt, siger Mads Pedersen.

Det er ikke kun over for nye og gamle holdkammerater, sjællænderen har vænnet sig til at slå i bordet. Han er heller ikke bleg for at tale sin sag over for Treks topchef, manager Luca Guercilena.

- Når han stiller krav til os, så er det også okay at stille krav den anden vej. Det kræver dog lige et par snakke med sig selv at gå hen til min chef og sige: "Det er sådan her, jeg vil have det", siger Mads Pedersen.

Han er en del af et hold, der får et stærkt dansk præg i den kommende sæson.

Ud over Pedersen og Egholm har Niklas Eg, Alexander Kamp og Mattias Skjelmose kontrakt med det amerikanske mandskab, som også har Kim Andersen som sportsdirektør.

Men holdets største danske navn lægger stor vægt på, at Trek ikke skal være et "danskerhold". Der skal ikke være en dansk klike eller en dansk mafia i en ellers meget international trup.

- Noget af det første, jeg sagde til Jakob og Skjelmose, var, at det er vigtigt, at vi ikke sidder og taler dansk sammen, når de andre er der.

- Det er enormt irriterende at sidde i en gruppe med fem italienere, og de så knevrer løs på italiensk. Så sidder man der og ligner et spejl. Derfor har jeg sagt til drengene, at vi må sætte os et andet sted og snakke dansk bagefter.

Mads Pedersen er klar over, at med en lederstatus følger krav om sejre. Og helst mange af dem.

Han vandt tre løb sidste efterår, hvor især prestigesejren i Gent-Wevelgem lyser op. Men hvor mange ryttere ville give deres højre pedal for de bedrifter, er danskeren slet ikke tilfreds.

- Tre sejre er sgu ikke nok. Det er selvfølgelig fedt, og jeg brokker mig ikke over den sæson, jeg havde sidste år. Men som det konkurrencemenneske, jeg er, så vil mere have mere.

- Jeg vil være den bedste på holdet. Jeg vil være i verdenseliten. Jeg gider ikke, at det går godt i Gent-Wevelgem, men at jeg så falder igennem i Flandern Rundt, fastslår Mads Pedersen.

Selv om han markerede sig stærkt i spurterne i sidste sæson, er han ikke fristet til at "skyde genvej" til sejre ved at opbygge større muskler og satse på en karriere som sprinter.

- Jeg mangler stadig at vinde Flandern Rundt og Paris-Roubaix. Det vil jeg give mig selv chancen for at gøre, inden jeg begynder at lege sprinter og vægtløfter nede i fitnesscentret, lyder det fra Mads Pedersen.