Sejr over Israel bringer Danmark helt hen til mållinjen

Faktisk vil Danmark være så godt som sikker på at indløse billet til slutrunden, hvis det lykkes at vinde tirsdagens topkamp, siger landstræner Kasper Hjulmand.

Det danske fodboldlandshold kan med en sejr over Israel tirsdag aften i Parken tage et enormt skridt mod næste års VM-slutrunde i Qatar.

- Lige nu er det en altafgørende kamp, for hvis vi vinder den, så skal de andre hold vinde tre kampe mere end os på fire kampe, og vi har også en kanon målscore.

- Så vi kan tage et kæmpe skridt med en sejr, for så stiller vi os foran mållinjen uden dog at gå ind over den. Med en sejr kan vi komme helt frem til mållinjen og kigge på VM-billetten, siger Kasper Hjulmand.

Vinder Danmark, vil afstanden ned til gruppens nummer to være på syv eller otte point, alt efter tirsdagens øvrige resultater.

I de sidste fire spillerunder skal Danmark blandt andet møde upåagtede Moldova og Færøerne.

Og selv om spændingen næsten kan forsvinde med en dansk sejr, er der absolut ingen grund til at trække kvalifikationen i langdrag, siger Kasper Hjulmand.

- Vi vil kvalificere os så hurtigt som muligt. Man ved aldrig, hvordan det kan ende, hvis man har en eller to afgørende kampe til sidst. Vi skal til slutrunden, det er vores eneste fokus, og jo før jo bedre, siger landstræneren.

Han medgiver dog også, at uafgjort mod Israel isoleret set er et fint resultat for Danmark efter at have indledt kvalifikationen med lutter sejre og en målscore på 17-0.

- Uafgjort er bestemt ikke noget dårligt resultat, men vi går altid på banen i Parken for at vinde kampen, for vi kan træde helt op på mållinjen og kan kigge på VM. Hvis vi står bagefter og har spillet rigtig godt, men kun fået et point, så er det ingen katastrofe, siger Kasper Hjulmand.

Midtbanespilleren Thomas Delaney vil gerne have booket billetten til Qatar hurtigst muligt.

- Nu har jeg prøvet to gange, at vi kvalificerede os i sidste øjeblik. Det behøver vi ikke vente på, siger han.

Kun gruppevinderen kvalificerer sig direkte til VM. Nummer to i gruppen bliver en del af et playoffsystem, hvor 12 hold kæmper om tre VM-billetter.

Topopgøret mellem Danmark og Israel begynder klokken 20.45.