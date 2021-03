Sejr bringer Tauson én kamp fra ny WTA-deltagelse

Trods den imponerende sejr ved WTA-turneringen i Lyon for en lille uge siden må den danske tenniskomet Clara Tauson foreløbig stadig igennem kvalifikationen for at komme ind i de store turneringer.

Dog er hun topseedet i kvalifikationen til WTA-turneringen i russiske Sankt Petersborg, og hun levede op til seedningen i sin første kamp, som blev vundet med 7-5, 6-3 over russeren Ekaterina Shalimova.