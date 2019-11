Seattle fælder ubesejrede San Francisco i NFL-gyser

I et vildt drama i NFL vandt Seattle Seahawks 27-24 ude over San Francisco 49'ers efter et field goal i overtiden.

Seattle-kicker Jason Myers sørgede for det afgørende spark, da han omsatte et field goal fra 42 yards til tre point.

Forinden havde begge hold haft chancen for at afgøre kampen i overtiden, men godt forsvarsspil sørgede for at forlænge opgøret til det yderste.

Seattle-quarterback Russell Wilson, som kastede for 232 yards i kampen, havde svært ved at sætte ord på sejren.

- Jeg kan ikke engang huske, at jeg har spillet en kamp, som var så sindssyg, og som bølgede frem og tilbage og frem og tilbage. Det var en utrolig kamp, siger Russell Wilson ifølge AFP.

San Francisco kom foran 10-0 i første quarter, uden at Seattle havde et modsvar.

Det modsvar havde Seattle så sandelig i anden og tredje quarter, hvor udeholdet fik momentum og scorede 21 ubesvarede point i træk.

Og så var Seattle pludselig foran 21-10 og lignede på daværende tidspunkt en sikker vinder.

Men San Francisco rejste sig i fjerde og sidste quarter, hvor holdet udlignede til 21-21.

Begge hold nåede at få sat et field goal ind hver, så den ordinære kamp endte 24-24 og tvang kampen ud i overtid.

Det var så her det episke drama fortsatte med Seattle som den knebne vinder.

- Vi vidste, at denne kamp ville blive tæt. Og når der er en chance, så finder vi en vej, siger Wilson.

Med sejren har Seattle vundet otte kampe og tabt to og ligner nu for alvor et hold, der kan nå langt i slutspillet.

Kun New England Patriots, som er forsvarende Super Bowl-mester, har lige så mange sejre som San Francisco og Seattle. New England har otte sejre og et enkelt nederlag.