Scoringskrise vækker bekymring i Sønderjyske

For fjerde gang i streg måtte Sønderjyske-spillerne søndag konstatere et rundt nul ud for antallet af scorede mål til Haderslev-klubben.

Sønderjyske-direktør Jonas Lygaard har panderynker over tendensen.

- Det er da bekymrende, at vi kun har scoret et mål i seks kampe. Det er der ingen tvivl om, siger Lygaard, som arbejder på flere indkøb.

- Vi er i gang med flere ting, og der er stadig ti dage tilbage af vinduet. Vi er ikke febrilske og går ud og laver ting, som ikke er overvejet, men det forklejner sig ikke, at vi har spillet seks kampe og scoret ét mål.

Direktøren hæfter sig dog også ved, at de seneste fire modstandere har været holdene fra toppen af rækken i form af FC Nordsjælland, Randers, FC Midtjylland og altså FCK.

Forsvarsprofilen Marc Dal Hende noterer sig det samme, når han forholder sig til scoringskrisen.

- Vi er bevidst om, at det ikke er godt nok. Man kan trods alt sige, at med et mål i seks kampe er jeg ret godt tilfreds med, at vi har fire point. De sidste fire kampe har vi spillet mod de fire tophold, og der er vi ikke lige nu.

- Det er de kommende kampe nu, hvor vi skal stå vores test, synes jeg. Men selvfølgelig er et mål i seks kampe for dårligt, siger Dal Hende, som nu kan rette fokus mod hjemmekampen mod Viborg på søndag.

Sønderjyske præsenterede for nylig den nigerianske angriber Abdulrahman Taiwo, men der kan altså meget vel være mere skyts på vej til offensiven.

Jonas Lygaard pointerer dog, at en ny angriber langtfra kan gøre det alene.

- Der ingen tvivl om, at vi skal til at skabe flere chancer. Vi kan ikke forvente, at vi køber en angriber, og at han bare laver chancerne og målene selv. Vi skal arbejde på den sidste tredjedel, påpeger direktøren.

Sønderjyske er på en øjeblikkelig tiendeplads i Superligaen.