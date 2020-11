Schweizisk remis giver Danmark topseedning i VM-kvalifikation

Lørdag spillede Schweiz og Spanien nemlig 1-1 i Nations League, og mens resultatet ved første øjekast ikke har noget at gøre med Danmark, så betyder det, at danskerne nu er sikre på at ende i øverste seedningslag, når grupperne til VM-kvalifikationen skal sættes sammen.

Danmark kan se frem til at jagte en plads ved VM i 2022 uden at skulle møde adskillige stærke nationer.

Dermed slipper Kasper Hjulmand og co. for at rende ind i nationer som Belgien, Frankrig, England, Portugal, Spanien og Kroatien i forsøget på at sikre VM-billetten.

Topseedningen er noget, danskerne har jagtet.

- Det optimerer vores chance for at komme til VM. Det betyder noget. Og jeg synes, det er en stor bedrift for dansk fodbold, at vi kan holde flere store nationer bag os. Det er stærkt, sagde Hjulmand torsdag.

Schweiz førte indtil næstsidste minut i den ordinære spilletid i lørdagens kamp. Her udlignede Villarreal-angriberen Gerard Moreno til slutresultatet.

Atalanta-spilleren Remo Freuler havde inden da åbnet målscoringen. Cirka midtvejs i første halvleg sendte han med en elegant berøring i feltet bolden op i hjørnet af det spanske mål til 1-0.

Lidt over ti minutter inde i anden halvleg kunne Sergio Ramos have udlignet på straffespark. Men spanieren, der lørdag satte europæisk landskampsrekord med sin 177. optræden for nationalmandskabet, brændte.

Ramos' svage skud blev reddet af Yann Sommer. 20 minutter senere fik Ramos mulighed for at gøre skaden god igen med endnu et forsøg fra 11 meter-pletten.

Men Real Madrid-forsvarerens skud var denne gang om muligt endnu nemmere for Sommer at redde, og så forblev det altså 1-0.

I samme situation blev Schweiz' Nico Elvedi udvist, og så bød slutfasen på et spansk overtal. Spanierne sendte alt frem, og til sidst gav det altså pote.

Der blev i alt spillet fire kampe på Nations Leagues højeste niveau lørdag.

Ngolo Kanté endte som matchvinder for Frankrig, der vandt 1-0 over Portugal. Sverige tog en 2-1-sejr over Kroatien, og Tyskland slog Ukraine 3-1.