Schweizisk femmålsskytte hjælper Priske til første sejr

Den danske fodboldtræner Brian Priske kan for første gang juble over at have hentet tre point efter skiftet til cheftrænerstillingen i den belgiske klub Royal Antwerp.

Søndag vandt Priskes mandskab med 5-2 ude over Standard Liege, og danskeren kan i høj grad takke sin angriber Michael Frey for at få slettet et kedeligt nul i kolonnerne for sejre og point.

Den 27-årige schweizer stod nemlig bag alle sit holds fem mål.

De to første satte han ind i første halvleg, før han scorede yderligere tre gange mellem det 59. og 68. minut. Det ene af schweizerens mål var med Viktor Fischer som oplægger.

Før det sidste kvarter satte Michael Frey sig ud på bænken efter en mere end almindeligt god arbejdsdag.

I slutminutterne blev også Viktor Fischer skiftet ud af sin danske træner.

Royal Antwerp står nu noteret for tre point efter tre kampe.