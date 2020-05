Schweizisk afslag giver DIU-formand nyt håb om VM 2025

Dansk ishockey kaster sig nu ind i kampen for alligevel at kunne afholde VM i 2025.

På grund af coronakrisen har Schweiz været tvunget til at aflyse dette års VM, og planen var, at schweizerne i stedet fik mulighed for at arrangere VM næste år, mens alle VM-turneringer frem til 2025 skulle udskydes et år.

Den nødplan er imidlertid blevet skudt ned, efter at Schweiz fredag har meddelt, at man alligevel ikke ønsker VM-værtskabet i 2021, men gerne på et senere tidspunkt.

Det giver en helt ny situation, siger Danmarks Ishockey Unions formand, Henrik Bach Nielsen, der er medlem af Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) council.

- Der var en solidaritet i IIHF, hvor vi bakkede op om, at Schweiz i stedet skulle have VM i 2021.

- Men nu hvor Schweiz ikke ønsker at have VM næste år, bliver det hele kastet op i luften igen. Nu er vi lidt tilbage ved den gamle model, siger Henrik Bach Nielsen.

Han har ikke lagt skjul på, at han hellere vil have det delte VM-værtskab i 2025 frem for 2026, hvor der også er vinter-OL.

Det schweiziske afslag øger muligheden for, at Sverige og Danmark kan få det ønske opfyldt.

- Vi har et councilmøde i IIHF i næste uge, hvor sagen er på dagsordnen. Vi troede, vi hjalp Schweiz ved at give dem VM i 2021.

- Nu hvor det ikke er tilfældet, vil jeg begynde at kæmpe for, at vi fastholder 2025. 2026 er et vinter-OL-år, og derfor er der ingen tvivl om, at 2025 er bedre, siger Henrik Bach Nielsen.

Med det schweiziske afslag er der lagt op til, at VM næste år afholdes som planlagt i Letland og Hviderusland.