Schweizernes træner: Vi skal styre kampen mod Danmark

Den schweiziske lejr vil gerne undgå et lignende skrækscenarie, når de to hold mødes lørdag klokken 18 i Parken.

Det første opgør i EM-kvalifikationen mellem Schweiz og Danmark endte uafgjort, efter at danskerne kæmpede sig tilbage fra 0-3 med ti minutter tilbage af kampen og spillede 3-3.

- Vi skal forsøge at styre kampen og komme til gode chancer, så vi selv kan afgøre det og ikke ender i problemer til sidst, siger Schweiz' landstræner, Vladimir Petkovic, på pressemødet fredag.

Schweiz smed også sejren mod Irland for lidt over en måned siden. Her scorede irerne også i slutningen af kampen.

Flere af spørgsmålene fra den schweiziske presse gik også på Danmarks comeback i Schweiz. En af de mere rutinerede spillere på holdet, 35-årige Stephan Lichtsteiner, skæver ikke meget til den kamp.

- Vi har ikke snakket så meget om 3-3-kampen. Det drejer sig om at se fremad. Vi skal se på det positive. Så tror jeg ikke, det vil ske igen, siger Lichtsteiner.

Han har også noteret sig det danske landsholds lange stime uden nederlag.

- Det er et meget godt hold. Danskerne har ikke tabt i mange kampe. Så vi ved, at de er meget gode, og at de er godt sammenspillet. Jeg tror, det bliver en jævnbyrdig kamp, siger han.

Lørdag bliver det fjortende opgør mellem de to nationer. Man skal samtidig 35 år tilbage i tiden for at finde den seneste schweiziske sejr.

Landstræneren peger på, at der skal være fuld koncentration gennem hele opgøret.

- Kan vi spille 90 gode minutter, så tror jeg, at der er gode chancer for et godt resultat, siger Vladimir Petkovic.

Danmark er på andenpladsen i gruppe D med ni point, mens Schweiz befinder sig på tredjepladsen med otte point.

Gruppen toppes af Irland, som har 11 point. Schweizerne har spillet en kamp mindre end Danmark.