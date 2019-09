Schweizere banker Rungsted på isen i Champions League

Torsdag var danskerne på isen for tredje gang, og for tredje gang endte det med et stort nederlag.

Allerede i første periode gik det grueligt galt for værterne, der var bagud med fem mål efter mindre end 18 minutter.

Det lykkedes at få sat en stopper for det schweiziske stormvejr i anden og tredje periode, der sluttede under scoringer.

Rungsted er placeret suverænt sidst i Champions Leagues gruppe B med nul point efter tre kampe. Målscoren er på 5-19.

Danskerne indledte turneringen med et hæderligt 2-5-nederlag ude mod Zug. Herefter gik det for alvor galt i et nederlag på 3-9 mod tjekkiske Plzen. Den sidste modstander i gruppen er finske Hämeenlinna.

Rungsted har tidligere oplyst, at klubben regner med at få et underskud på mellem 300.000 og 500.000 kroner ud af anstrengelserne i den europæiske klubturnering.