Schweizer vinder udsat styrtløb og tager førsteplads

Vejret var for dårligt til at afvikle styrtløb i østrigske Kitzbühel lørdag, og derfor blev mændenes styrtløbskonkurrence skubbet et døgn.

Søndag var forholdene bedre, og ligesom i fredagens løb endte det med schweizisk sejr, da Beat Feuz drønede hurtigst ned ad pisten.