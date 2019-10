Schweiz-træner: Vi burde have afgjort kampen selv

- Jeg vil gratulere Danmark, men jeg synes, at vi havde fortjent at vinde kampen. Vi havde bolden mere end Danmark, og danskerne forsøgte at presse os, men det lykkedes de ikke med. Vi skabte en masse chancer, men det var ikke nok.

- Kasper Schmeichel stod en brandkamp, men vi skal alligevel være skarpere foran mål, for vi bliver nødt til at score på sådan nogle chancer, siger Petkovic.

Fansene i Parken kårede den danske keeper som kampens spiller, og han var svær at komme udenom, medgiver den schweiziske landstræner. Fire gange hev han ekstraordinært flotte redninger frem.

- Specielt den sidste redning i tillægstiden var en sensationel god redning, men det var et spørgsmål om, at vi selv skulle have scoret på vores store chancer, siger Petkovic.

I stedet for en schweizisk føring måtte hans mandskab noget ufortjent indkassere et mål seks minutter før udløbet af den ordinære spilletid. Til trænerens irritation blev hans forsvar splittet med en klog aflevering fra Christian Eriksen til en dybdeløbende Yussuf Poulsen.

- Vi burde have undgået at få målet imod os. Det var et spørgsmål om, at vi stod forkert defensivt på banen.

- Men det burde have været ligegyldigt, for vi burde have scoret inden. Vi spillede en god kamp, og vi havde fortjent at vinde, siger Petkovic.

Den schweiziske landstræner noterede også, at bomstærke Andreas Cornelius voldte en del besvær.

- Vi havde problemer i anden halvleg med de høje bolde fra danskerne. Vi vidste ikke, om vi skulle gå til forreste eller bageste stolpe, og vi fik problemer med deres bolde til bageste stolpe, siger Petkovic.

Kort forinden havde Åge Hareide påpeget på sit pressemøde, at schweizerne tidligere har lukket mange mål ind til sidst i kampene.

Hareide sagde, at det formentlig var en selvforstærkende tanke i de schweiziske hoveder, men sådan ser Petkovic ikke på hans hold gentagne problemer i slutfasen.

- Jeg synes ikke, at vi begyndte at tænke på, at det er sket før. Der var ikke spor af chancer til danskerne inden målet, og jeg regnede ikke med, at de ville score til sidst. Det var os, der skabte chancerne, påpeger Petkovic atter.