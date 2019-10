Schweiz slår Irland og åbner Danmarks EM-gruppe

Efter 0-1-nederlaget til Danmark var Schweiz pisket til at vinde over Irland tirsdag, hvis schweizerne fortsat selv skulle kunne afgøre sin EM-skæbne.

Resultatet betød, at Schweiz igen åbnede Danmarks EM-gruppe.

Irland og Danmark har på første- og andenpladsen begge 12 point, mens Schweiz har 11 point.

Irland har spillet en kamp mere end Danmark og Schweiz og venter blot på, at Danmark kommer på besøg i sidste runde i gruppespillet.

Forinden møder Danmark hjemme Gibraltar, og med sejr over miniputten vil Danmark rejse til Dublin med 15 point, og så vil uafgjort i Dublin sikre en dansk EM-billet.

Skulle Schweiz tabe sin næste kamp mod Georgien, så vil en dansk sejr over Gibraltar kvalificere Danmark.

Schweiz var det bedste fodboldhold og dominerede i første halvleg og kom til flest muligheder på den vanskelige grønsvær.

Lidt over et kvarter skulle Schweiz bruge for at komme foran 1-0, da Haris Seferovic modtog bolden et par meter fra straffesparksfeltet, og Benfica-angriberen hamrede bolden i mål med en flad afslutning.

Efter en halv time måtte Schweiz erstatte en skadet Admir Mehmedi med Edimilson Fernandes, men Schweiz gik til pausen foran.

Irland kom bedre med i anden halvleg, men var heldig ikke at komme bagud med to mål efter lidt over en time, da Fabian Schar headede bolden på træværket.

Med et kvarter igen tillod Ricardo Rodriguez sig så at misbruge et straffespark for Schweiz efter en episode, hvor Irlands Séamus Coleman med sit andet gule kort i kampen blev udvist og derfor ikke er med mod Danmark.

Dermed var føringen stadig skrøbelig for schweizerne, der dog med en mand i overtal kunne lægge et pres på gæsterne i slutfasen.

Det kastede en schweizisk scoring af sig i tillægstiden, da Shane Duffy uheldigt blev noteret for et selvmål efter en afslutning fra Edimilson Fernandes.

I samme gruppe kom pointløse Gibraltar på scoringstavlen for første gang i kvalifikationen, da det blev 2-3 hjemme mod Georgien, der ikke kan kvalificere sig til EM.

Dermed har Gibraltar inden mødet med Danmark nul point for seks kampe og en målscore på 2-19.